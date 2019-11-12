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В Геленджик приедет Премьер-министр!

Стало известно с кем геленджичане и гости курорта встретят Новый 2020 год.

31-го декабря на Центральной площади города для жителей и гостей курорта выступит с новогодней концертной программой группа «Премьер-министр»!

В прошлом году впервые в Геленджике  Новый год встречали одной дружной семьёй на Центральной площади. В этом году праздник будет ещё масштабнее и зрелищнее - организаторы обещают множество подарков и сюрпризов.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Анонс событий

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