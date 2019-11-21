Приглашаем на работу!

/Анонс событий/

ООО "РиФ"(Москва) создает дилерскую сеть по Краснодарскому краю и Республики Крым совместно с ЗАО "Свечэл"(Московская область) по реализации питьевой воды с биологическими свойствами.

Ищем молодых, дерзких, стремящихся к карьерному росту и высоким доходам специалистов.

Проводим подбор кандидатов на должности руководителя отдела продаж и торговых агентов. Оплата - оклад плюс %.

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