/Анонс событий/
Приглашаем на работу!
ООО "РиФ"(Москва) создает дилерскую сеть по Краснодарскому краю и Республики Крым совместно с ЗАО "Свечэл"(Московская область) по реализации питьевой воды с биологическими свойствами.
Ищем молодых, дерзких, стремящихся к карьерному росту и высоким доходам специалистов.
Проводим подбор кандидатов на должности руководителя отдела продаж и торговых агентов. Оплата - оклад плюс %.
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Категория: Новости / Анонс событий