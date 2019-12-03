Кировский губернатор вслед за томским сделал 31 декабря выходным днем

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Губернатор Кировской области Игорь Васильев вслед за главой Томской области сделал 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом сообщается на сайте области.

Уточняется, что суббота, 28 декабря, будет рабочим днем.

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся», — сказал Васильев.

Отмечается, что ранее томски губернатор заявил о том, что в регионе 31 декабря станет выходным днем.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/12/03/n_13770476.shtml?utm_source=push