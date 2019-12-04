III Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика»
9—10 декабря 2019 года на площадке Цифрового делового пространства Государственный университет управления при поддержке Минкомсвязи России проводит III Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика».
Программа мероприятия охватывает проблематику нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» и приоритетного проекта «Экспорт образования».
Главная тема научного форума — «Smart Nations: экономика цифрового равенства».
Мероприятие проводится в партнерстве с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, «Деловой Россией», медиахолдингом РБК и ведущими ИТ-компаниями.
Ключевые спикеры пленарного заседания:
• Мамонов Михаил Викторович - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
• Нобору Конно - президент Future Center Alliance Japan, Япония.
• Джеймс Ши - директор лаборатории социальных медиа Гонконгского университета науки и технологий, Гонконг
• Су Юнг Ли - директор, профессор Национально- исследовательского института науки и технологий, Институт по искусственному интеллекту, Южная Корея
• Вальтраут Риттер - генеральный директор Knowledge Dialogues, эксперт - исследователь в области управления «умными городами», Германия
• Яко Дю Туа – программный специалист секции универсального сохранения и доступности информации Сектора коммуникаций и информации Департамента информационного общества ЮНЕСКО. Франция.
• Федоров Максим Валериевич, профессор, директор Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Сколковского института науки и технологий (Сколтех)
Источник: пресс-служба Минкомсвязи России
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