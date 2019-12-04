/Анонс событий/

9—10 декабря 2019 года на площадке Цифрового делового пространства Государственный университет управления при поддержке Минкомсвязи России проводит III Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика».

Программа мероприятия охватывает проблематику нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» и приоритетного проекта «Экспорт образования».

Главная тема научного форума — «Smart Nations: экономика цифрового равенства».

Мероприятие проводится в партнерстве с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, «Деловой Россией», медиахолдингом РБК и ведущими ИТ-компаниями.

Ключевые спикеры пленарного заседания:

• Мамонов Михаил Викторович - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

• Нобору Конно - президент Future Center Alliance Japan, Япония.

• Джеймс Ши - директор лаборатории социальных медиа Гонконгского университета науки и технологий, Гонконг

• Су Юнг Ли - директор, профессор Национально- исследовательского института науки и технологий, Институт по искусственному интеллекту, Южная Корея

• Вальтраут Риттер - генеральный директор Knowledge Dialogues, эксперт - исследователь в области управления «умными городами», Германия

• Яко Дю Туа – программный специалист секции универсального сохранения и доступности информации Сектора коммуникаций и информации Департамента информационного общества ЮНЕСКО. Франция.

• Федоров Максим Валериевич, профессор, директор Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Сколковского института науки и технологий (Сколтех)

Источник: пресс-служба Минкомсвязи России