Городские электрички в Краснодарской агломерации начнут ходить по удлиненным маршрутам с 8 декабря

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С 8 декабря продлены маршруты ряда городских электричек, которые курсируют в границах Краснодарской городской агломерации.

Так поезда №7121 и №7120 Краснодар-1 – Афипская и Афипская – Краснодар-1 продлены. Они будут ходить по маршруту Краснодар-1 – Ильская и Ильская – Краснодар-1.

У поездов №7127, №7128, №7129 и №7130, курсирующих на маршруте Краснодар-1 – Пашковская – Краснодар-1, конечной станцией станет Васюринская.

А поезда №6740, №6741, №6748 и №6749 на маршруте Краснодар-1 – Динская – Краснодар-1 продлены до станции Кореновск.

В связи с продлением маршрутов изменится время отправления и прибытия городских электричек. Просим пассажиров принять во внимание данное изменение в движении пригородных поездов и учесть его при планировании своих поездок.

Напомним, что в рамках проект «Городская электричка» сейчас в границах Кранодарской городской агломерации ходит 12 пар пригородных поездов. Они начали курсировать в декабре 2018 года. Благодаря запуску новых поездов пассажиропоток на Краснодарском направлении по отношению к началу года вырос почти в 3 раза и составил более 90 тысяч человек.

Источник: пресс-служба СКЖД