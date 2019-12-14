/Анонс событий/

3 Открытый турнир г. Сочи по армейскому рукопашному бою среди военно – патриотических и военно – спортивных клубов памяти Героя России Евгения Юрьевича Эпова

22 декабря в городе Сочи на базе  СК «Витамин» состоится 3 Открытый турнир по армейскому рукопашному бою среди военно – патриотических и военно – спортивных клубов памяти Героя России Евгения Юрьевича Эпова.

9 декабря  знаменательная дата для нашей страны - День Героя Отечества. История России богата именами тех, кто проливал за нее кровь, до последнего выполняя свой долг в бою. Но наши герои живы, пока жива о них память.

Данный турнир будет проводиться третий  год подряд. Такие Герои, как он являются настоящим примером храбрости для подрастающего поколения. Цель нашего турнира, как раз и состоит в том, чтобы знакомить молодых спортсменов с их биографией. Воспитывать в ребятах дух патриотизма, любви к Родине и верность своему делу.

В соревнованиях, которые пройдут в Сочи,  в СК «Витамин» (ул. Энергетиков 7 А), планируется участие спортсменов из Сочи, Марьянская, Красноармейского р-на, Геленджика, Усть – Лабинска, Краснодара, Санкт – Петербурга и др. регионов. Так же принимают  участие спортсмены Р. Абхазия. Всего планируется порядка 250 человек. Церемония открытия состоится 22 декабря в 15 часов. Вход на соревнования свободный!

 

Программа соревнований:

22 декабря (воскресенье)

09.00 – 14.00 – предварительные поединки;

14.00 – 14.30 – подготовка к торжественному открытию турнира;

15.00 – 15.30 – Торжественное открытие турнира;

15.30 – 17.30 – Финальные поединки, награждение участников

Просмотров: 134 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Спасатели деблокировали пятерых автомобилистов

В Геленджике «Ёлочка Победы» исполнит желания ветеранов

Генпрокурор проявил себя генадвокатом

ЗСК 25 лет назад: как это было. Часть 2

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!