СКЖД усиливает инфраструктуру на Сочинском направлении и назначает дополнительные пассажирские поезда

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В предновогодний и новогодний период на полигоне СКЖД назначаются 16 дополнительных поездов, которые будут курсировать в направлении Адлера.

20 декабря в первый рейс отправится поезд №18/17 «Лыжная стрела», который в новогодние праздники свяжет Ростов-на-Дону и Роза Хутор. Поезд будет курсировать ежедневно с 20 декабря по 7 января (за исключением 31 декабря).

Он сформирован из купейных, плацкартных и СВ вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами. В штабном вагоне предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки горнолыжного инвентаря.

Напомним, что после новогодних праздников, в период снижения пассажиропотока, расписание движения поездов в данном направлении претерпит серьезные изменения. Это связано с необходимостью проведения капитального ремонта верхнего строения пути в Лысогорском тоннеле на участке Чинары – Чилипси в Краснодарском крае.

Тоннель протяженностью более 3 километров построен в 1978 году. После более 40-летней эксплуатации он требует капитального ремонта. Износ вызван, прежде всего, электро-химической коррозией, которая обусловлена сложными горно-геологическими условиями расположения тоннеля.

Для обеспечения безопасного пропуска поездов с установленной скоростью здесь ежедневно дежурит тоннельная и путевая бригады. В настоящее время скорость движения в тоннеле ограничена до 40 км/ч. Однако в случае невыполнения работ она продолжит снижаться, вплоть до закрытия движения.

Железнодорожникам предстоит достаточно большой объем работ. Проектом предусмотрен монтаж и подключение новых инженерных сетей, освещения и вентиляционного оборудования, а также укладка новой рельсошпальной решетки. При этом демонтаж железобетонных шпал, а их в тоннеле более 6 тысяч, невозможен без закрытия участка.

При проведении капитального ремонта тоннеля будет использована инновационная технология укладки пути – LVT (Low Vibration Track). Данная разработка позволит снизить вибрацию, обеспечить плавность хода, увеличить скорость поезда и сократить время в пути.

Новая технология позволит замедлить процесс образования трещин в сводах тоннеля и обеспечить эксплуатацию сооружения в течение более продолжительного времени.

В результате удастся обеспечить безопасность и надежность перевозок, а также снижение расходов на текущее содержание пути.

При переходе на современную конструкцию верхнего строения пути, которое является более прочным и долговечным по сравнению с основанием на щебне, динамическое воздействие от подвижного состава будет значительно меньше. За 6 лет эксплуатации данной конструкции на СКЖД по показаниям вагона-путеизмерителя не зафиксировано никаких отклонений.

Капитальный ремонт планируется провести за три с половиной месяца, до начала периода летних пассажирских перевозок. На это время, с 14 января по 27 апреля 2020 года, будет приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования на участке Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ – Туапсе. Поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья пойдут по другим участкам СКЖД.

Количество пассажирских поездов в сообщении между Ростовом-на-Дону и Адлером останется практически неизменным. Для сохранения ежедневного сообщения Краснодара с Адлером и участком Краснодар – Староминская – Ростов назначены поезда №664/663 Ростов – Краснодар – Адлер (ежедневно кроме субботы) и № 640/639 Ростов – Краснодар – Кавказская (по субботам, далее от Кавказской вагоны пойдут в составе поезда № 80/79 Архангельск – Адлер).

Кроме того, для обеспечения транспортной доступности курортной зоны назначается поезд № 693/694 Новороссийск – Краснодар – Кавказская. При поездке на нём пассажиры на станции Кавказская смогут сделать пересадку на поезда, следующие на Черноморское побережье.

Стоит также отметить, что у ряда поездов сократятся маршруты. В частности, поезда №801/802 Краснодар – Адлер и №815/816 Краснодар – Роза Хутор будут ходить по маршрутам Туапсе – Адлер и Туапсе – Роза Хутор. При этом пригородное движение от Туапсе и Сочи до Адлера, Имеретинского Курорта и Розы Хутор практически не изменится.

Источник: пресс-служба СКЖД