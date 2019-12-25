И заиграет "Симфония Новороссийска"

/Анонс событий/

Как уже сообщала Лента, в городе-герое Новороссийск создается первый симфонический оркестр "Симфония НОвороссийска". Инициатором выступила Юлия Косякова. На прослушивания приглашаются музыканты.

"Мы хотим подарить жителям и гостям города Новороссийска минуты счастья общения с классической музыкой, - поделилась Юлия Косякова. - В планах оркестра первая премьера в начале апреля!"

График прослушиваний уточняйте по телефону +7 988 769 37 77.