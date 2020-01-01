Мультимодальное сообщение будет организовано между Краснодаром и Сочи с 15 января по 27 апреля

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С 15 января ОАО «РЖД» открывает мультимодальное сообщение между Краснодаром и Сочи. Это позволит обеспечить транспортную доступность курортного направления во время ремонтных работ на участке Чинары – Чилипси.

На участке Краснодар – Туапсе перевозка пассажиров будет осуществляться комфортабельными автобусами, далее – «Ласточками» №801/802 Туапсе – Адлер и №815/816 Туапсе – Роза Хутор.

Автобусы будут совершать по 6 рейсов в день в прямом и обратном направлении. Планируемое время в пути – 4 часа.

Из Краснодара автобусы станут отправляться утром в 04:19, 04:29 и 04:39, вечером в 15:54, 16:04 и 16:14. Из Туапсе – утром в 08:30, 08:40 и 08:50, вечером в 20:53, 21:03 и 21:13. Расписание автобусов и «Дневных экспрессов» синхронизировано таким образом, чтобы обеспечить пассажирам комфортную пересадку в Туапсе.

Стоимость проезда на автобусной части маршрута составит 425 рублей. При этом пассажиры имеют право на бесплатный провоз ручной клади весом до 30 кг, размер которой по трем измерениям не превышает 120 см.

Напомним, что с января по апрель 2020 года будут проводиться масштабные ремонтные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на однопутном перегоне Чинары – Чилипси.

В связи с этим приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования на участке Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ – Туапсе. Поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья пойдут по другим участкам СКЖД.

У ряда поездов сократятся маршруты движения. Так, поезд «Ласточка» № 807/808 Ростов – Туапсе во время проведения ремонтных работ станет ходить до Краснодара, а поезда №801/802 Краснодар – Адлер и №815/816 Краснодар – Роза Хутор будут курсировать по маршрутам Туапсе – Адлер и Туапсе – Роза Хутор.

Для сохранения ежедневного железнодорожного сообщения Краснодара с Адлером и участком Краснодар – Староминская – Ростов назначены новые поезда:

№ 664/663 Ростов – Краснодар – Адлер, отправлением из Ростова 6 раз в неделю, кроме субботы;

№ 640/639 Ростов – Краснодар – Кавказская с прицепкой по Кавказской к поезду № 80/79 Архангельск – Адлер до Адлера, отправлением из Ростова по субботам.

Кроме того, для обеспечения транспортной доступности курортной зоны назначен поезд № 693/694 Новороссийск – Краснодар – Кавказская. При поездке на нём пассажиры на станции Кавказская смогут сделать пересадку на поезда, которые идут в сторону Черноморского побережья.

Источник: пресс-служба СКЖД