Озеро Абрау станет местом для крещенских купаний

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Купель установят в районе причала парусного клуба Abrau Sailing.

В Абрау-Дюрсо отметят праздник Крещения Господня 18 января 2020 года. Крестный ход от Храма Святой Блаженной Ксении Петербургской начнется в 22.40.

Колонна людей будет направлена в сторону парусного клуба Abrau Sailing. Именно здесь, на берегу озера Абрау, установят купель, где каждый верующий сможет совершить обряд в знак духовного очищения и обновления. Начало купаний – в 23.00. Чин великого освящения совершит настоятель храма протоиерей Сергий.

Ежегодно в купаниях принимают участие несколько сотен человек: как дети, так и представители старшего поколения. Среди них не только жители курорта – сюда съезжаются гости со всего Краснодарского края. Для купающихся в зоне парусного клуба оборудуют удобные раздевалки и фудкорт, где можно перекусить и приобрести согревающие напитки. О безопасности присутствующих на месте позаботится бригада скорой помощи.

Адрес Храма Ксении Петербургской: Новороссийск, Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50

Адрес парусного клуба Abrau Sailing: Новороссийск, Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 51

Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»