Общественники собираются в Москве

/Анонс событий/

Позвольте Вам сообщить,что 11-13 февраля 2020 года в г. Москве состоится Х Юбилейный Съезд некоммерческих организаций - это крупнейшее общественное событие в некоммерческом секторе, включающее пленарные заседания, экспертные сессии, круглые столы, семинары, мастер-классы, практикумы, митапы, публичные защиты проектов и выставки.

Участники Съезда – более 1000 делегатов – представителей СО НКО – обсудят и подготовят конкретные предложения по активизации деятельности СО НКО в решении социальных задач, изложенных в Указе Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по совершенствованию системы взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления разных уровней, развитию социального предпринимательства в некоммерческом секторе, участию социальных услуг населению и др.

Место проведения: Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил (Олимпийский пр., д. 7, корп. 2).

Организатор Съезда – Общенациональный союз некоммерческих организаций при участии Российской муниципальной академии. Съезд традиционно проходит при участии представителей Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных общественных палат, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Программа Съезда предусматривает обсуждение следующих ключевых вопросов:

«Идеология, политика, законодательство» «Экономика, управление и инвестиции в некоммерческом секторе» «Государственная, общественная и частная финансовая поддержка НКО, нацпроекты и госпрограммы» «Федеральный народный совет: новые возможности и эффективные инструменты гражданского участия в решении вопросов развития территорий» «Особенности участия НКО в государственных и муниципальных закупках» «Экономические модели и практики развития некоммерческого сектора» «Инновационный проектный подход при подготовке грантовых заявок, грантовый менеджмент в НКО» «Социальное предпринимательство в некоммерческом секторе: государственная, муниципальная, частная поддержка и корпоративная социальная ответственность» «Предложения в Итоговую резолюцию Х Юбилейного съезда некоммерческих организаций России. Напутствия XI Съезду»



В качестве ключевых приглашенных спикеров конференции выступят представители Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства спорта, Федеральной антимонопольной службы, Общественной палаты РФ и др., а также организаций – грантооператоров и соискателей из всех регионов РФ.