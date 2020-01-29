Ориентировочный прогноз погодных условий на период с 30 января по 5 февраля

/Анонс событий/

30 января по Краснодарскому краю: в большинстве районов дождь, местами сильный, в предгорных, горных районах с мокрым снегом.

Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, в юго-восточных предгорьях до -2°; днем +4…+9°.

На Черноморском побережье местами дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Туапсинском районе до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +7…+12°.

Сочи: временами дождь, в дневные часы сильный. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +7…+12°.

31 января – 1 февраля по Краснодарскому краю: местами осадки, преимущественно в виде дождя, в первой половине периода в отдельных районах сильные осадки, в горных и предгорных районах с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, местами при прояснении -2…-6°; днем +2…+7°, местами до +9°.

На Черноморском побережье местами дождь, в первой половине периода в Туапсинском районе местами сильный дождь. Ветер северный, северо-западный с переходом на южный, юго-восточный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +6…+11°.

2 – 3 февраля по Краснодарскому краю: 2 февраля и ночью со 2 на 3 февраля местами осадки, утром и днем 3 февраля в большинстве районов осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя, в предгорных и горных районах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, с порывами до 14-19м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, в юго-восточных предгорьях местами до -3°; днем +4…+9°.

На Черноморском побережье ночью +3…+8°днем +4…+9°.

4 – 5 января по Краснодарскому краю: местами осадки, ночью с 3 на 4 февраля в предгорных районах сильные, преимущественно в виде дождя в предгорьях и горах с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура ночью 0…+5°, в предгорных районах до -1…-3°; днем +2…+7°, 5 февраля местами до +9°.

На Черноморском побережье ночью +3…+8°, днем +5…+10°.

Данные представлены ГКУ КК «ТЦМП ЧС».