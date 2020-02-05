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"Исторический клуб" в КГИК пройдет 14 февраля

Краснодарский государственный институт культуры продолжает цикл лекций в рамках "Исторического клуба". В этот раз заседание состоится в пятницу, 14 февраля.

Его проведет кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, член Краснодарского отделения Российского военно-исторического общества Илья Киселев. В этот раз тема лекции – "Семь месяцев эпопеи Малой земли".

Участниками заседания станут студенты краснодарских вузов, а также представители Краснодарского отделения Российского военно-исторического общества.

Напомним, "Исторический клуб" в институте культуры открылся в 2019 году, заседания проходят раз в месяц.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Анонс событий

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