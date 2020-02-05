"Исторический клуб" в КГИК пройдет 14 февраля
Краснодарский государственный институт культуры продолжает цикл лекций в рамках "Исторического клуба". В этот раз заседание состоится в пятницу, 14 февраля.
Его проведет кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, член Краснодарского отделения Российского военно-исторического общества Илья Киселев. В этот раз тема лекции – "Семь месяцев эпопеи Малой земли".
Участниками заседания станут студенты краснодарских вузов, а также представители Краснодарского отделения Российского военно-исторического общества.
Напомним, "Исторический клуб" в институте культуры открылся в 2019 году, заседания проходят раз в месяц.
Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры
Категория: Новости / Анонс событий