Крутите колесо удачи и выигрывайте IPhone 11!

/Анонс событий/

Верите в удачу? Крутите колесо!

С 1 февраля по 29 марта 2020 года участвуйте в акции «Колесо удачи» Мегацентра «Красная Площадь» и выигрывайте призы!

Условия предельно просты:

* совершайте покупки в любых магазинах Мегацентра «Красная Площадь» г. Новороссийск на сумму от 3000 рублей (единым чеком) в период с 1 февраля по 29 марта 2020 года;

* регистрируйте чеки на стойке «Акция» в центральном атриуме комплекса;

* вращайте «Колесо удачи» и получайте ГАРАНТИРОВАННЫЕ призы;

* получите шанс выиграть iPhone 11 или другие ценные призы в финале акции!

Важно: участниками акции могут стать только граждане РФ и стран СНГ, достигшие 18 лет!

Подробные условия акции на сайте novoros.red-square.ru

Финал акции состоится 29 марта 2020 года в 15:00 в центральном атриуме Мегацентра «Красная Площадь» г. Новороссийск (2 очередь).

Личное присутствие участников с паспортом гражданина РФ или стран СНГ обязательно!

Источник: пресс-служба