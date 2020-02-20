Спустя 100 лет возрождается главный оркестр Новороссийска!
В 1920 году известный культурный деятель Всеволод Мейрхольд, живший в нашем городе, задался целью создать оркестр. На его призыв откликнулись многие профессиональные деятели и любители искусства. Об этом в фейсбуке написала Юлия Косякова, первая скрипка оркестра.
Коллектив дал три концентра: в Новороссийске, Гайдуке и Абрау-Дюрсо. В оркестре Мейрхольда было 35 музыкантов, и в нашем сегодняшнем коллективе столько же человек. "Совпадение!" - скажете Вы, но мы верим и видим "руку судьбы", которая открывает новую страницу культуры Новороссийска!
И вот спустя 100 лет, "Симфония Новороссийска" вновь подарит прекрасную музыку жителям нашего города.
Ждем всех 7,8,9 апреля в 18.30 на балете-сказке "Чиполлино" в Гортеатре.
Приобрести билет и узнать более подробную информацию можно по телефону:
8 (918) 623-71-32
Набор в "Симфонию Новороссийска" продолжается!
Предварительная запись на прослушивание по телефону:
8-9887-693-777
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