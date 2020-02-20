Спустя 100 лет возрождается главный оркестр Новороссийска!

/Анонс событий/

В 1920 году известный культурный деятель Всеволод Мейрхольд, живший в нашем городе, задался целью создать оркестр. На его призыв откликнулись многие профессиональные деятели и любители искусства. Об этом в фейсбуке написала Юлия Косякова, первая скрипка оркестра.

Коллектив дал три концентра: в Новороссийске, Гайдуке и Абрау-Дюрсо. В оркестре Мейрхольда было 35 музыкантов, и в нашем сегодняшнем коллективе столько же человек. "Совпадение!" - скажете Вы, но мы верим и видим "руку судьбы", которая открывает новую страницу культуры Новороссийска!

И вот спустя 100 лет, "Симфония Новороссийска" вновь подарит прекрасную музыку жителям нашего города.

Ждем всех 7,8,9 апреля в 18.30 на балете-сказке "Чиполлино" в Гортеатре.

Приобрести билет и узнать более подробную информацию можно по телефону:

8 (918) 623-71-32

Набор в "Симфонию Новороссийска" продолжается!

Предварительная запись на прослушивание по телефону:

8-9887-693-777

