На Широкой Масленице в Абрау-Дюрсо «зажжет» Найк Борзов

/Анонс событий/

Народные гуляния пройдут на площади Александра II. Масштабно отпразднуют Широкую Масленицу и попрощаются с зимой в Абрау-Дюрсо 1 марта 2020 года.

В программу войдут традиционные развлечения, кулинарные и творческие мастер-классы, работа праздничного фудкорта, а также бесплатный концерт. На сцене выступят ансамбль казачьей песни «Родня», русский ансамбль танца «Полянка», театр огня, а также кавер-группа Hobots из Ростова-на-Дону. Хедлайнером праздника станет Найк Борзов – рок-музыкант, автор «Верхом на звезде», «Лошадка» и других песен, уже ставших культовыми.

Масленичные забавы и гуляния придутся по душе взрослым и детям. Гостей ожидают хороводы, конкурсы, подарки, кукольный театр. В детском городке ребятам предложат принять участие в различных мастер-классах и украсить себя аквагримом. В зоне фудкорта можно будет отведать масленичные угощения и блины. Празднование Широкой Масленицы завершится сжиганием чучела зимы и концертом «звездного» гостя. Вход свободный.

Расписание Широкой Масленицы 2020 в Абрау-Дюрсо:

11:00 Праздничное открытие празднования Широкой Масленицы

11:00 – 17:00 Детский городок

11:00 – 19:00 Масленичный фудкорт

11:00 – 19:00 Масленичная ярмарка

11:00 – 17:00 Традиционные русские народные забавы и гуляния:

- клетка;

- колесо;

- командная скакалка;

- «Усмири быка»;

- перетягивание 15-ти метровой сосиски;

- кукольный театр;

- футбол метлами;

- игра «Заря»;

- игра в «снежки»;

- бег в мешках;

- аквагрим

12:30 – 16:20 Ансамбль казачьей песни «Родня» и танцевальная группа «Полянка», конкурсы от ведущего

17:30 – 18:00 Сжигание чучела Масленицы в сопровождении театра огня

19:00 Закрытие Масленицы

Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»