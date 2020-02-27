На Широкой Масленице в Абрау-Дюрсо «зажжет» Найк Борзов
Народные гуляния пройдут на площади Александра II. Масштабно отпразднуют Широкую Масленицу и попрощаются с зимой в Абрау-Дюрсо 1 марта 2020 года.
В программу войдут традиционные развлечения, кулинарные и творческие мастер-классы, работа праздничного фудкорта, а также бесплатный концерт. На сцене выступят ансамбль казачьей песни «Родня», русский ансамбль танца «Полянка», театр огня, а также кавер-группа Hobots из Ростова-на-Дону. Хедлайнером праздника станет Найк Борзов – рок-музыкант, автор «Верхом на звезде», «Лошадка» и других песен, уже ставших культовыми.
Масленичные забавы и гуляния придутся по душе взрослым и детям. Гостей ожидают хороводы, конкурсы, подарки, кукольный театр. В детском городке ребятам предложат принять участие в различных мастер-классах и украсить себя аквагримом. В зоне фудкорта можно будет отведать масленичные угощения и блины. Празднование Широкой Масленицы завершится сжиганием чучела зимы и концертом «звездного» гостя. Вход свободный.
Расписание Широкой Масленицы 2020 в Абрау-Дюрсо:
11:00 Праздничное открытие празднования Широкой Масленицы
11:00 – 17:00 Детский городок
11:00 – 19:00 Масленичный фудкорт
11:00 – 19:00 Масленичная ярмарка
11:00 – 17:00 Традиционные русские народные забавы и гуляния:
- клетка;
- колесо;
- командная скакалка;
- «Усмири быка»;
- перетягивание 15-ти метровой сосиски;
- кукольный театр;
- футбол метлами;
- игра «Заря»;
- игра в «снежки»;
- бег в мешках;
- аквагрим
12:30 – 16:20 Ансамбль казачьей песни «Родня» и танцевальная группа «Полянка», конкурсы от ведущего
17:30 – 18:00 Сжигание чучела Масленицы в сопровождении театра огня
19:00 Закрытие Масленицы
Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»
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