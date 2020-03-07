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В Геленджике построят фонтан по эскизу, который победит в конкурсе
Администрацией Геленджика планируется на набережной курорта создание «Сквера искусств». Объект будет расположен возле здания бывшего Южного курортного зала.
Раньше здесь располагался ресторан, а по выходным устраивались танцы и театральные представления, проводились творческие вечера. Позднее, в советское время, в этом здании размещался кинотеатр «Чайка». Не так давно этот район города освободили от забора, ненужных объектов и сейчас разрабатывается схема его благоустройства, в которую войдёт и фонтан.
В дань памяти «места культурного притяжения» жителей и гостей курорта объявляется конкурс на лучший эскиз фонтана «Балерины»! Срок проведения конкурса – до 1 мая 2020 года. Победитель конкурса будет определён в середине мая 2020 года.
Свои эскизы участники конкурса могут направлять на адрес электронной почты управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (УАиГ) uag_gel@mail.ru, а также приносить в приемную УАиГ ежедневно с 9:00 до 18:00.
Свои эскизы участники конкурса могут направлять на адрес электронной почты управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (УАиГ) uag_gel@mail.ru, а также приносить в приемную УАиГ ежедневно с 9:00 до 18:00.
Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
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Категория: Новости / Анонс событий