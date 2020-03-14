Крым приглашает...

/Анонс событий/

2 – 3 апреля 2020 года в г. Симферополь пройдет VIII Межрегиональная туристическая выставка «Открытый Крым» — знаковое мероприятие в сфере туризма, традиционно проходящие при официальной поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым и Федерального агентства по туризму.

Место проведения: Курортный комплекс премиум-класса «Mriya Resort & Spa», расположенный по адресу: г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9.

Мероприятие является уникальной площадкой, в рамках которой можно максимально эффективно изучить достижения и потребности сферы туризма в регионе, представить многообразие туристического продукта и услуг.

Выставка «Открытый Крым» собирает представителей санаторно-курортного комплекса, отельеров, туристические компании, производителей продуктов питания, товаров для SPA и Wellness, поставщиков HoReCa, компании, предоставляющие услуги для туристического бизнеса, руководителей ведущих бизнес-структур и экспертов туристической отрасли, инвесторов, представителей федеральных и региональных органов власти, представителей региональных и федеральных средств массовой информации.

Участники и посетители смогут ознакомиться с представленными инновационными турпродуктами, посетить семинары, панельные сессии, тренинги, круглые столы, мастер-классы и презентации. Экспоненты имеют возможность увеличить объем продаж и найти новых клиентов за счет доступа к большому количеству заинтересованных специалистов отрасли, обеспечить имиджевое продвижение.

Приглашаем к участию в выставке «Открытый Крым» представителей туристического бизнеса, производителей оборудования и товаров в сегменте HoReCa, а также представителей компаний, заинтересованных в развитии туризма в Крыму!

Источник: ГУП РК «Крымский туристский центр».