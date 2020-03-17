21 марта в 17 часов Арт-галерея «Prima-Юг» открывает выставку современного авангарда «ГАМБ и звуковое искусство»

/Анонс событий/

Что же это будет? ГАМБ – это авангардные художники, известные не только в России – Юлия Громова, Владимир Аксенов, Вячеслав Мухин и Вадим Белоусов.

Юлия Громова - выпускник Дальневосточной академии искусств. Ее полотна отличает мужской, жесткий подход к теме. О таких людях говорят – характер нордический, что совершенно не соответствует ее нежному женскому образу.

Владимир Аксенов представления не требует. Худож6ник пишет картины в стиле фигуратива. Признание специалистов, успех у зрителей, огромный интерес со стороны искусствоведов. Его уникальные образы переварачивают наше восприятие реального.

Вячеслав Мухин – его экспериментальная живопись всегда шокирует. Свои работы он пишет в состоянии внутренней гармонии. Контрастные цветовые сочетания появляются на холстах, бумаге, пенопласте. Собственно, ему совершенно безразлично, на чем оживут его цветовые фантазии. При этом у Вячеслава четно выстроена композиция, чувствуется внимание художника к распределению цвета и сочетаемости пятен.

Вадим Белоусов – мэтр современного мирового искусства. Его подпись хорошо знаком знатокам современного искусства, коллекционерам, специалистам Русского музея и Третьяковской галереи.

За плечами художника сотни международных и российских выставок. Его работы принимали участие в эпохальной выставке Государственного Русского Музея «Абстрактное искусство. ХХ век», наряду с основополагающими произведениями В.Кандинского и А.Родченко. На этой выставке была подведена черта под вековой историей возникновения и развития направления, изменившего всю картину мирового авангарда.

А теперь о музыке и музыкантах.

Са?унд-арт – музыкальный эксперимент, звук в искусстве. Исполнители и музыканты этого направления считают, что музыка есть везде - во всех окружающих звуках и все звуки могут быть музыкой. Это утверждение означает две вещи: что все звуки без исключения можно воспринимать как музыку, и что все они могут быть использованы композиторами в качестве музыкального материала.

1G0G (Петербург-Крым)

Сольный проект Гоши Солнцева - музыканта, диджея и виджея, сооснователя нескольких музыкальных коллективов и направлений в музыке.

Гоша - участник проектов Шумы России, основатель музыкального лейбла ЭлектроИндустрия, организатор всероссийского фестиваля НОЙЗ vs. ГЛАМУР

Участник многих музыкальных фестивалей в России и Европы.

Его произведения, созданные зачастую из несопоставимых по жанру музыкальных элементов, характеризуются особым построением звукового пространства и необычностью звукового потока. Свой стиль характеризует как joy apocalyptic experimental music.

BLUE DERVISH (Москва-Геленджик) - инди-электронный сольный проект Алексея Ножнова, он же Alex Nozh, является продолжением и развитием его прежних ориентальных электроакустических проектов Shaitan-Bazaar, Синий Дервиш и Ориентроника(feat. Louigi Verona(germany))

Синтез ближневосточного и европейского, традиционного и современного - вот основная канва Blue Dervish. Алексей, много лет занимавшийся традиционной ближневосточной музыкой со своим ансамблем "Арабан", тонко соединяет разные музыкальные течения в мистико-электронное варево своих треков, своего рода суфийский зикр...

GENI ZABA (Новороссийск)

Основатель проекта Евгений Забазнов родился в Сталинграде на территории металлургического завода Красный Октябрь, а ныне проживает в Новороссийске. В юные годы пространство завода часто использовалось в качестве игровой площадки, что впоследствии повлияло на музыкальную эстетику проекта и выбор источников звука. Используя самодельные инструменты и металлические объекты (бочки, пружины и др.) вместе с процессорами эффектов, художник создаёт атмосферные индустриальные композиции, с помощью которых можно погрузиться в прошлое, преисполненное чувством счастья.