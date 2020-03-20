Новороссийские полицейские напоминают жителям города  о схемах, используемых дистанционными мошенниками

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Злоумышленник под видом работника банка оформил на местную жительницу кредит на сумму 325 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции Приморского района Управления МВД России по Новороссийску поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщил, что стал жертвой мошеннических действий.

Заявительница рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что в данный момент с ее банковской карты происходит попытка списания денежных средств. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо защитить банковскую карту, скачав на мобильное устройство, к которому подключен мобильный банк, приложение - программу удаленного администрирования, для того чтобы сотрудники финансового учреждения могли отслеживать атаки мошенников.

После того как потерпевшая установила на свой мобильный телефон указанную программу, звонивший получил доступ к данным женщины и оформил на ее имя кредит на сумму 325 тысяч рублей.

По данному факту следственным подразделением отдела полиции приморского района Управления МВД России по г. Новороссийску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Внимание! Чтобы не стать жертвами мошенников, ни в коем случае не пересылайте деньги сомнительным гражданам или организациям, не переводите предоплату за товар или услуги на бесплатных сайтах объявлений. Не сообщайте никому номер и пин-код, а также три цифры на обороте банковской карты. Будьте бдительны! Обо всех случаях мошеннических действий сообщайте в полицию по телефонам 02, с мобильного 102, 267-300, 267-310.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску