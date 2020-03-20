Премьера детского балета «Чиполлино» переносится на май

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Из-за официального запрета на массовые мероприятия в Краснодарском крае коллектив КДЦ «Школа балета и классического искусства Лилии Запашной» вынужден перенести премьеру.

Многие новороссийцы уже приобрели билеты на беспрецедентное для нашего города представление – детский балет «Чиполлино» в сопровождении симфонического оркестра «Симфония Новороссийска». Десятки музыкантов и юные балерины уже готовы к выступлению. Созданы декорации, сшиты костюмы. Но из-за ситуации с пандемией коронавируса было принято решение перенести даты премьеры.

- Премьера балета состоится 12, 13 и 14 мая 2020 года. Мы все надеемся, что к этому времени ситуация с вирусом стабилизируется. Билеты на представление обменивать не нужно: они будут действительны в мае. Мы благодарим всех, кто приобретает билеты на нашу премьеру. Ваша поддержка очень важна! Мы желаем жителям Новороссийска крепкого здоровья и позитивного настроя! Берегите себя! – подчеркивает автор проекта Юлия Борисовна Косякова.

Напомним, что билеты на детский балет можно приобрести в кассах гортеатра и в КДЦ «Школа балета и классического искусства Лилии Запашной» по адресу ул. Малоземельская, 14-а. Телефон: +7 (918) 623-71-32.