Временно ограничен личный прием граждан и юридических лиц в администрации Новороссийска

/Анонс событий/

Отдел обращений юридических и физических лиц управления делопроизводства и все отраслевые и территориальные подразделения администрации муниципального образования город Новороссийск, а также администрации внутригородских районов и сельских округов временно ограничат личный прием граждан и юридических лиц (их представителей).

Об этом говорится в Постановлении №32-р «О временном ограничении личных приемов граждан в администрации муниципального образования город Новороссийск», подписанном 24 марта главой администрации муниципального образования город Новороссийск Игорем Дяченко.

Гражданам (их представителям) рекомендуется обращаться в администрацию муниципального образования город Новороссийск в письменной форме или через Интернет-приемную (на Официальном сайте администрации и городской Думы муниципального образования город Новороссийск – www.admnvrsk.ru).

Юридические лица (их представители) могут обращаться в администрацию муниципального образования город Новороссийск в письменной форме или на официальный адрес электронной почты: novoros@mo.krasnodar.ru.

Также для приема устных обращений граждан организована бесперебойная работа телефона «Горячей линии» (8-8617-64-64-05)

Обеспечена возможность принятия письменных обращений граждан и юридических лиц (их представителей) через почтовые, боксы, размещенные у входа в отдел обращений юридических и физических лиц управления делопроизводства администрации муниципального образования город Новороссийск по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 18 (вход с торца здания) или путем пересылки ФГУП «Почта России».

Данное решение принято в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования город Новороссийск, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также на основании приказа администрации Краснодарского края от 23 марта 2020 года № 97 «О временном ограничении личных приемов граждан, пришедших на личный прием в приемную администрации Краснодарского края».

Источник: Отдел информационной политики и СМИ