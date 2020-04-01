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Кремль ответил на вопрос о введении в РФ режима ЧС

Возможность введения в России режима ЧС из-за пандемии коронавируса не рассматривается. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждается», — сказал Песков.
Как сообщал «Рамблер», в России к 1 апреля подтверждены 2777 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших выросло на 440 человек. За весь период скончались 24 человека, 190 человек выздоровели. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/politics/43945862/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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Категория: Новости / Анонс событий

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Кремль ответил на вопрос о введении в РФ режима ЧС