Домашний ЗОЖ и фитнес, здоровье детей и психологическое здоровье в режиме онлайн в условиях самоизоляции и неопределённости

/Анонс событий/

4 и 5 апреля с.г. с 10:00 до 18:00, накануне Всемирного дня здоровья состоится первый виртуальный Фестиваль здорового и осознанного образа жизни.

Фестиваль объединит на одной площадке признанных экспертов из различных областей, связанных с ведением здорового образа жизни и не только, которые представят всевозможные форматы занятий спортом и здоровым образом жизни дома и на удаленном доступе. Участников ждут мастер-классы и оздоровительные практики (утренние зарядки, цигун, йога, фитнес, релаксация).

Например, фитнес-тренер, реабилитолог, нутрициолог Александр Кожевников расскажет о том, как достичь стройности здоровым путем. А практикующий психолог и психотерапевт Ксения Бурцева расскажет о том, как избежать хандры и депрессии в условиях самоизоляции и карантина.

Одна из актуальнейших тем в условиях приостановки работы фитнес-клубов – фитнес-индустрия онлайн, поделится опытом совладелец фитнес-клуба, партнер онлайн проекта Benefit-Network.Ru, тренер с 2002 года, презентер международной ковенции по фитнесу Дарья Кожевникова.

Тема, которая волнует сегодня всех обучающихся – дистанционное обучение. Руководитель проекта «Здоровые дети» Валерия Белова и директор офиса перспективных цифровых продуктов ПАО «Ростелеком» Кирилл Брылев расскажут о дистанционном обучении в школе, а приглашенные эксперты представят обзор образовательных платформ.

Еще одна злободневная тема – как провести время за компьютером с пользой и как бороться с компьютерной зависимостью. Раскроют секреты – победитель и призер официальных кибергонок Международной автомобильной федерации Василий Ануфриев и организатор киберсоревнований и руководитель направления «киберспорт» программы развития российского автоспорта SMP Racing Георгий Гнутов. Он также расскажет о новых профессиях в киберспорте.

Также в программе – режим дня, правила питания и зарядка для детей и подростков против сидячей усталости от молодых профессиональных гонщиков SMP Racing Ирины Сидорковой и Егора Оруджева.

Следом фитнес-тренер с 15-летним стажем, специалист по здоровому питанию, эксперт Лиги здоровья нации по двигательной активности Алёна Мурлаева расскажет про здоровый баланс в питании между тем, что полезно, и тем, что приятно, а также представит действенные упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях.

В завершение второго дня фестиваля, солистка театра «Градский Холл», финалистка шоу «Голос» Алла Рид организует джазовый квартирник.

В программе второго дня фестиваля – борьба со стрессом и неопределенностью и вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Инструктор цигун, хатха-йоги и медитативных практик, создатель проекта ProПрактики Ксения Виват представит цигун, как лучшее средстве от тревоги. А психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова расскажет о том, как сохранить психологическое здоровье в условиях самоизоляции и неопределённости.

Следом о Всероссийской акции «Мы вместе!», а также о том, как можно помочь людям старшего поколения и каким образом они могут получить эту помощь, подробно расскажет начальник отдела программ по общественному здоровью Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Юлия Раковская. Напомним, Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявил об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, таких как, например, покупка еды и лекарств, вынос мусора.

Далее вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов расскажет о комплексной программе «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья». В рамках этой программы готовятся инструкторы ЗОЖ и развивается сеть маршрутов здоровья «10 000 шагов» в стране.

В свою очередь, директор Центра Компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Юлия Алферова расскажет о мерах господдержки малых и средних предпринимателей, которые планируются и осуществляются сегодня в период спада покупательной активности.

Также в фестивале, помимо экспертов, дистанционно примут участие представители профессиональных сообществ, государственных учреждений, некоммерческих организаций, аптек, медицинских учреждений, центров здорового образа жизни, а также участники всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», инструкторы ЗОЖ и ГТО – все те, кого волнуют актуальные вопросы сохранения и улучшения здоровья населения.

Фестиваль пройдет на онлайн платформе PruffMe, которая позволяет не только задавать вопросы в чате, но и вести диалог в прямом эфире.

Организаторы виртуального фестиваля здорового и осознанного образа жизни – Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и компания ГринЭго. Главной целью фестиваля, по словам организаторов, является объединение различных компаний, организаций и обычных людей, которые хотят поделиться лучшими практиками

здорового и осознанного образа жизни, чтобы помочь друг другу в ситуации самоизоляции.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратятся академик РАН, известный кардиохирург, заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, президент Лиги здоровья нации – Лео Бокерия и Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Участие бесплатное. Регистрация участников Фестиваля открыта на сайте технического Оператора Фестиваля https://greenego.ru/zd/.

Источник: пресс-служба Лиги здоровья нации