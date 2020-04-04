В ВОЗ напомнили, что здоровым людям носить маски не нужно

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Здоровым людям не требуется носить защитные маски, а сама по себе маска не может гарантировать защиту от коронавируса нового типа, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

«Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других», — отметил Язаревич.

Он добавил, что маски должны носить люди, ухаживающие за больными, поскольку они могут заразиться.

«Проблема заключается в том, что, надевая маску, люди могут получить ложное чувство безопасности. И они забудут про другие вещи, такие как мытьё рук», — пояснил представитель ВОЗ.

Он добавил, что не зная, как правильно нося маску, человек будет чаще, чем обычно, дотрагиваться до лица.

О вспышке заболевания, вызванной коронавирусом нового типа СOVID-19, власти Китая сообщили в конце прошлого года. Вирус затронул уже почти 200 стран, ВОЗ объявила вспышку пандемией.

Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.pnp.ru%2Fsocial%2Fv-voz-napomnili-chto-zdorovym-lyudyam-nosit-maski-ne-nuzhno.html&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&brand=news&fbclid=IwAR32N5R6YMTJMZoysMvSkzF5squ44eABbXAhPEkp6TUlx90M4wG1EIsgFt0