«Как удержаться на плаву в 2020 году»: бизнес-завтрак в режиме онлайн

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10 апреля нижегородский акселератор «Формула роста» проведет бизнес-завтрак в необычном формате. Мероприятие пройдет в режиме онлайн-конференции, и к нему смогут присоединиться предприниматели со всех уголков России.

Тема бизнес-завтрака актуальна в сложившихся экономических условиях: «Как удержаться на плаву в 2020 году».

Спикеры поднимут такие вопросы, как полезные лайфхаки во время изоляции, все нюансы работы с удаленными сотрудниками, юридические моменты антикризисных мер, дистанционное обучение и многое другое.

Приглашенные спикеры: предприниматель, консультант и ментор собственников бизнеса по систематизации и финансовому оздоровлению компании Артём Ефимов; совладелец и управляющий партнер группы компаний «Алюрстрой», г. Москва, Игорь Веретенников; практикующий юрист, г. Казань, Наталья Веретенникова; начальник отдела общего образования департамента образования администрации Нижнего Новгорода Мария Рамина.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке: http://formularostann.ru/bb4.

Онлайн-бизнес-завтрак будет проходить в программе ZOOM. Для участия необходимо скачать и установить приложение по ссылке: https://zoom.us/join и ввести идентификационный номер конференции (который вы получите после регистрации) и выполнить все шаги, предложенные платформой (все шаги высвечиваются последовательно на сайте).

Время проведения онлайн-бизнес-завтрака: с 10:00 до 12:00 (по московскому времени).

Главная цель акселератора «Формула роста» – содействовать быстрому и качественному росту бизнеса каждого участника программы и масштабировать социальный эффект от их деятельности.

Впервые «Формула роста» прошла в 2018 году в Калининградской области. Тогда 16 выпускникам программы за 1 год удалось создать 68 новых рабочих мест, увеличить свой среднегодовой оборот на 31%, а социальный эффект от своей деятельности – более чем на 40%. Второй акселератор был запущен в Нижегородской области и в настоящий момент близится к завершению. Третий акселератор был запущен в 2020 году в Астраханской области.

Участники «Формулы роста» имеют возможность прорабатывать свои проекты в рамках интерактивных семинаров, консультироваться с профильными экспертами, общаться с персональными наставниками, обмениваться опытом на специальных нетворкинг-площадках, заводить полезные бизнес-знакомства. Программа предполагает регулярные мониторинги результатов и финальные презентации участников перед потенциальными партнерами и инвесторами.

Источник: Фонд «Наше будущее»