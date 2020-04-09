На Кубани заморозки и гололедица местами

/Анонс событий/

По данным ГКУ КК «ТЦМП ЧС»:

10 – 11 апреля по Краснодарскому краю: большую часть периода без осадков, в конце периода местами дождь.

Ветер 10 апреля восточной четверти 4-9 м/с, 11 апреля западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, 10 апреля местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-6°; днем +13…+18°.

На Черноморском побережье: 11 апреля местами дождь. Ветер 10 апреля северо-восточный и северный, 11 апреля западной четверти 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +10…+15°.

12 – 13 апреля по Краснодарскому краю: в отдельных пунктах юго-восточных районов 12 апреля осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. 13 апреля без осадков. Ветер западный, северо-западный с переходом 13 апреля на восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12 апреля 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, при прояснении до -5°, днем +11…+16°.

На Черноморском побережье: на участке Туапсе-Сочи 12 апреля слабый дождь. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +11…+16°.

14 – 15 апреля по Краснодарскому краю: 14 апреля преимущественно без осадков. 15 апреля в большинстве районов края осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом, снегом, местами в южных районах сильные, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 14 апреля 0…+5°, при прояснении до -5°, 15 апреля +4…+9°; днем +15…+20°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +5…+10°, днем +13…+18°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"