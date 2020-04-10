Вениамин Кондратьев: В крае будет еще одна неделя карантина, но с послаблениями внутри муниципальных образований...

Карантин позволил не только замедлить распространение вируса, но и дал возможность врачам подготовить необходимую лечебную базу.

Глава региона акцентировал, что теперь необходимо закрепить результат, которого добивались совместными усилиями с помощью карантинных мероприятий.

– Карантин будет продлен до 00:00 часов 18 апреля и, скорее всего, больше продлеваться не будет. Но с 00:00 часов 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции, – сказал губернатор.

При этом запрет на передвижение между муниципальными образованиями в рамках карантина будет сохранен. Это нужно для того, чтобы в случае ухудшения эпидобстановки в одном районе, она не осложнилась в других.

– Тем не менее, я еще раз обращаюсь к жителям края и прошу вас даже в режиме самоизоляции покидать свои места проживания только в случае крайней необходимости, – заявил Вениамин Кондратьев. – Сегодня сложно всем, еще одна неделя карантина, но с определенными послаблениями внутри муниципальных образований – тоже продолжение непростых наших с вами испытаний. Но я призываю вас набраться терпения, потому что цена этому наша с вами жизнь.