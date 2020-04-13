Проект "Теплица добра": бесплатные продукты питания для благотворительных проектов НКО

/Анонс событий/

Общенациональный союз некоммерческих организаций совместно с агропромышленным холдингом «ЭКО-культура» организует благотворительную акцию по распределению овощей: томатов, огурцов, листового салата, — среди нуждающихся граждан.

Социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся действительными членами Союз, получат возможность совершенно бесплатно забрать продукцию агрохолдинга «ЭКО-культура» из сортировочных центров в Московской области, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге для последующего распределения среди своих благополучателей.

На текущий момент Союз НКО формирует очередь из НКО - потенциальных благополучателей благотворительной поддержки.

Источник: Союз НКО