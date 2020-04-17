Карантин на Кубани продлен до 30 апреля

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Такое решение озвучил Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края.

Кубань выбыла из пятерки регионов-лидеров по числу больных коронавирусом. Сейчас субъект занимает 8 место в стране по заболеваемости. Но пик заболеваемости еще не пройдет.

– С учетом того, что мы не достигли еще пика и кривая заболевших идет вверх, с учетом вчерашнего обсуждения с медиками, я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля. Это вынужденная мера. Мы не можем практически три недели быть в карантине, и потом все обрушить, – отметил губернатор.

Беспропускное окно с 10 до 16 часов при этом остается. Для жителей возможность на своем автомобиле поехать на дачу или решить накопившиеся вопросы. Разрешено работать СТО, автомойкам, рынкам, но только тем, кто строго соблюдает санитарные нормы. Движение между муниципалитетами по-прежнему допустимо только по красным пропускам. Продлевать их не нужно. Общественный транспорт также будет ходить только в утреннее и вечернее время.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края