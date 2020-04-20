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Встреча Английского клуба на Skype-площадке
Занятия английского дискуссионного клуба Баллионовской библиотеки продолжаются при помощи Skype-конференции «Marianna English club».
Очередная субботняя встреча, 18 апреля, была посвящена теме: «Что я делаю в свободное время?». Так участники клуба обменялись идеями относительно того, чем заняться дома на карантине, поделились своими хобби и, даже, продемонстрировали работы.
Также была записана новая тематическая лексика, прочитан и переведён текст «My spare time» и разгадан интересный кроссворд.
Следующая Skype-встреча английского дискуссионного клуба состоится в субботу, 25 апреля, в 14:00. Тема: «Take care of the land» к Международному Дню Земли.
Источник: ЦГБ им. Баллиона
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