Встреча Английского клуба на Skype-площадке

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Занятия английского дискуссионного клуба Баллионовской библиотеки продолжаются при помощи Skype-конференции «Marianna English club».

Очередная субботняя встреча, 18 апреля, была посвящена теме: «Что я делаю в свободное время?». Так участники клуба обменялись идеями относительно того, чем заняться дома на карантине, поделились своими хобби и, даже, продемонстрировали работы.

Также была записана новая тематическая лексика, прочитан и переведён текст «My spare time» и разгадан интересный кроссворд.

Следующая Skype-встреча английского дискуссионного клуба состоится в субботу, 25 апреля, в 14:00. Тема: «Take care of the land» к Международному Дню Земли.

Источник: ЦГБ им. Баллиона