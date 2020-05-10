Путин обсудит на совещании 11 мая продление режима нерабочих дней

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Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на совещании будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая.

«Завтра у Президента запланировано совещание [по ситуации с коронавирусом]», — сказал представитель Кремля.

Напомним, с 30 марта в России была введена нерабочая неделя. Впоследствии глава государства дважды продлевал режим нерабочих дней. В последний раз российский лидер продлил нерабочую неделю до 12 мая.

Тогда же Президент заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни и поручил подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Новый тип коронавируса дошел и до России. На сегодняшний день, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране 209 688 выявленных случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии в стране число летальных исходов достигло 1915, 34306 человек смогли вылечить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса.

Источник: https://riafan.ru/1275367-putin-obsudit-na-soveshanii-11-maya-prodlenie-rezhima-nerabochikh-dnei?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link