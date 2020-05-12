Горячую воду отключать в Новороссийске не будут

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Новороссийские тепловые сети информируют население города-героя, что ремонтные работы в мае производится не будут. Об этом сообщил главный инженер филиала Д.Волга.

В связи с продлением карантина плановые отключения горячего водоснабжения в мае 2020 года на следующие МКД производиться не будут:

ул. Сакко и Ванцетти,6/8, ул. Толстого,17, 19, ул. Челюскинцев,11, ул. Энгельса,55б, ул. Революции 1905г,35, ул. Новороссийское шоссе,11, 13, 15, 17, 9, ул. Победы,11, ул. Труда,6, ул. Труда,9, ул. Коммунальная,9. А также МДОУ № 24, П. Гайдук.

Так ресурсноснабжающая организация отреагировала на обращение главы города-героя Новороссийска Игоря Дяченко к руководству теплосетей не начинать плановые отключения горячей воды в многоквартирных домах для проведения ремонтных работ на котельных.