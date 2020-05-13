Школьники из Новороссийска могут принять участие в челлендже телеканала «Пятница!» и #Москвастобой

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Российские школьники могут выиграть поездки в Москву, билеты в музеи столицы и другие призы, прочитав отрывок из художественной литературы про путешествия.

Кто сказал, что самоизоляция не время для путешествий? Сейчас самое время отправиться в бескрайний мир литературы!

«Пятница!» и онлайн-проект #Москвастобой, запущенный Комитетом по туризму города Москвы, устраивают челлендж для российских школьников.

Для участия нужно выбрать отрывок из художественной литературы на тему путешествий, записать видео прочтения этого отрывка длительностью не больше одной минуты и выложить в социальные сети с хештегом #Москвастобой и отметкой аккаунта телеканала «Пятница!» @fridaytv.

Видео будут размещены на специальной странице сайта телеканала «Пятница!» https://poetry.friday.ru/, где пройдет пользовательское голосование.

10 победителей получат призы и их видео попадут в эфир «Пятницы!». Учащиеся из Москвы получат полугодовой абонемент на посещение музеев, карту «Тройка» и другие бонусы от партнеров, а школьники из регионов России смогут выиграть поездку в Москву с проживанием и культурной программой. Приз рассчитан на ребенка и одного сопровождающего.

Конкурс будет проходить до 1 июня 2020 года. Реализация призов возможна после снятия самоизоляционных ограничений.

#Москвастобой — это новая культурно-образовательная онлайн-платформа, запущенная Комитетом по туризму города Москвы, благодаря которой каждый может, не выходя из дома, посетить ключевые культурные площадки столицы, увидеть трансляции спектаклей, кулинарных шоу, модных показов, послушать лекции, присоединиться к экскурсиям и многое другое.

Источник: ООО "Телекомпания ПЯТНИЦА"