СЕНСАЦИЯ! Известные проекты и люди шлют коронавирус к чёрту!

Книжные события, кинофестивали и многое другое.

Пандемия, казалось бы, подкосила весь мир.

Были отменены премьеры блокбастеров и разного рода фестивали. Прошло несколько месяцев с начала режима самоизоляции и неизвестно, сколько ещё времени пройдёт до её конца.

31 мая, в воскресенье на сайте musicforbooks пять независимых книжных магазинов, включая "Все свободны", "Маршак" и "Пиотровский" проведут фестиваль "Редкие виды" в качестве "поддержки друг друга".

В День защиты детей, 1 июня в Instagram Даррен Аронофски, Любовь Аксёнова, Наталья Водянова и Чулпан Хаматова в рамках проекта "Сказки на дому" проведут "благотворительные чтения любимых детских историй".

Уже предвкушаете?

Автор: Марк Тютюнник

Но 28 мая Forbes публикует афишу различных культурных событий, а значит, эта сфера жизни не стоит на месте.С 26 мая по 1 июня на медиа-портале ГУЛ множество артистов, включая Евгения Стычкина, Лию Ахеджакову и Ренату Литвинову в честь 82-летия сказочницы Людмилы Петрушевской зачитают свои любимые фрагменты из её главных произведений.С 29 мая по 7 июня на ютуб-канале We Are One двадцать международных кинофестивалей, "включая Берлинский, Каннский и Лондонский" запустят онлайн-событие - трансляцию документальных, игровых и короткометражных фильмов.