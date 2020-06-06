/Анонс событий/

Издательская группа «Эксмо-АСТ» приглашает читателей на онлайн-встречи, которые в рамках книжного фестиваля « Красная площадь — 2020» будут проходить в социальных сетях издательств холдинга и его партнеров — книготорговой сети «Читай-город», сервиса электронных и аудиокниг ЛитРес и интернет-магазина Book24.ru.

Гостей онлайн-встреч ждут лекции, мастер-классы, интервью, презентации. Информация о фестивале, событиях и трансляциях регулярно обновляется на официальных сайтах. Все новинки фестиваля доступны в книжных розничных и онлайн-магазинах.

Всем читателям и читательницам интернет-магазин дарит фестивальную скидку 17% на книги издательств «Эксмо» и АСТ, представленные в параллельной программе фестиваля! А при заказе книг авторов в интернет-магазине по промокоду «ЧитайПлощадь» все желающие смогут получить скидку 10% в период с 6 по 10 июня.