Многранный «Рислинг»: винодельня «Кубань-Вино» представила новую коллекцию вин

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Новинки выпущены под торговой маркой «Высокий берег» и демонстрируют разносторонние органолептические характеристики популярного европейского сорта винограда.

Располагая уникальной сырьевой базой виноградников, высаженных сортом «рислинг» на разных участках Краснодарского края, а также обладая современными технологиями, виноделы «Кубань-Вино» создали новую серию из трех вин, отличающихся по стилю.

Сухое белое «Высокий берег. Рислинг» с защищенным географическим указанием «Кубань» - летнее, легкое, освежающее вино, произведенное по классической технологии без выдержки. Вино демонстрирует чистые сортовые характеристики с минимальным воздействием на оттенки вкуса и ароматику.

Выдержанное сухое белое «Высокий берег. Рислинг» с ЗГУ «Кубань» – утонченное, изысканное, гастрономичное, создано в контакте с дубом и выдержано 12 месяцев, в результате чего вино приобрело необыкновенный вкусовой баланс между «фирменной» минеральностью и естественной кислинкой в послевкусии.

Игристое брют белое «Высокий берег. Рислинг» с ЗГУ «Кубань» – молодое, яркое вино, произведенное резервуарным способом (метод Шарма), подчеркнет все грани характера сорта, подарит легкость и свежесть вкуса.

Вина из сорта «рислинг» — долгоиграющий тренд. Их делают по всему миру. Это один из немногих сортов, которым удается максимально точно передавать терруар (особенности почвы, климата и географического положения виноградника).

Вина коллекции «Высокий берег. Рислинг» в ближайшее время поступят в продажу в гипермаркеты, супермаркеты, алкотеки и винотеки страны.

Источник: пресс-служба ООО "Кубань-Вино"