Приглашение на объявление финалистов конкурса памятника врачам-героям, спасающим людей от COVID-19

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Приглашаю Вас 22 июня (понедельник) в 12:00 (Мск) на пресс-конференцию ТАСС в онлайн-формате. Тема: объявление финалистов конкурса памятника врачам-героям, спасающим людей от COVID-19.

На мероприятии выступят:

· авторы идеи: предприниматель Игорь Рыбаков, художник Алексей Сергиенко,

· представители жюри, в состав которого входят: Леонид Рошаль (советский и российский педиатр и хирург), Дмитрий Озерков (заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа), Александр Боровский (заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея), Василий Церетели (Исполнительный директор Московского музея современного искусства), Софья Троценко (Основатель Центра современного искусства ВИНЗАВОД).

· 5 победителей конкурса.

На конференции будет рассказано про идею конкурса, его правилах и критериях отбора финалистов, а также месте, где будет установлен первый памятник.

Вы можете принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации, задать интересующие Вас вопросы. Для этого необходимо прислать на почту (klimentev@tncapital.ru): ФИО, наименование издания, указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.