Почта России сообщает о режиме работы отделений 24 июня

/Анонс событий/

24 июня 2020 года станет выходным для отделений почтовой связи по всей стране.

Для клиентов будут открыты только круглосуточные отделения в Москве 101000 (Мясницкая ул., д. 26), 107241 (Уральская ул., д.1), 121099 (Смоленская пл., 13/21) и Санкт-Петербурге – 191036 (Невский пр., д. 87/2).

Во вторник 23 июня отделения Почты России будут работать по обычному графику.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

Источник: АО «Почта России»