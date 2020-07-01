Внимание, представители СМИ!

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Избирательная комиссия Краснодарского края приглашает представителей средств массовой информации принять участие в работе информационного пресс-центра при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на территории Краснодарского края.

Центр продолжает работу на базе избирательной комиссии Краснодарского края. В день проведения общероссийского голосования

1 июля 2020 года работа информационного пресс-центра начинается в 8:00.

Запланировано на 18:00 проведение пресс-конференции председателя избирательной комиссии Краснодарского края, встреча членов Объединенного штаба общественного наблюдения. Одной из новых форм работы центра станут прямые включения с участием территориальных избирательных комиссий. Кроме того, на информационных панелях будет отображаться информация об активности участников голосования и процесс внесения информации в систему ГАС «Выборы» о подсчете голосов.

Приглашаем принять участие в работе информационного пресс-центра по общероссийскому голосованию на территории Краснодарского края.

Источник: Отдел общественных связей аппарата избирательной комиссии Краснодарского края