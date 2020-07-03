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Издательский дом «Аргументы и Факты» проведёт круглый стол на тему: «Быть родителем – счастье. Какие задачи стоят перед родителями и как их решать?»

7 июля 2020 в 11:00  Издательский дом «Аргументы и Факты» проведёт круглый стол на тему:

«Быть родителем – счастье. Какие задачи стоят перед родителями и как их решать?»

Группа компаний «Просвещение» разработала принципиально новый уникальный проект – Родительский университет (РУ).

Родители являются органичной и очень активной частью образовательного и воспитательного процессов на всех его этапах. Их знания, их включенность и мотивация – важнейшие ресурсы, развивать и поддерживать которые необходимо на всероссийском уровне.

Цель проекта – создание полноценной экосистемы для родителей, сообщества для взаимообогащения всех участников – от бизнеса и системы образования до семьи и детей.

Главная задача Родительского университета – собрать на единой онлайн-площадке и в многопрофильной офлайн-экосистеме мероприятий верифицированный контент по самым актуальные темам. С его помощью родителям будет оказываться всесторонняя поддержка в вопросах воспитания и обучения детей, детской и взрослой психологии, карьерных перспектив и личностного развития самих родителей.

Все мероприятия Родительского университета будут проходить как в онлайн-среде, так и офлайн по всей России. В работу РУ будут вовлечены представители региональных образовательных и социальных организаций, бизнес, государственный сектор и родительские сообщества.

Участники:

Офлайн:

  • Грибов Денис Евгеньевич, заместитель Министра просвещения Российской Федерации;
  • Кожевников Михаил Юрьевич, президент Группы компаний «Просвещение»;
  • Гуров Сергей Петрович, основатель и автор проекта ГЕРОИ;
  • Юн Глеб Сангирович, создатель Гонки Героев, основатель Школы Героев;
  • Новиков Руслан Юрьевич, генеральный директор «АиФ», доцент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Гриб Владислав Валерьевич, Замсекретаря Общественной палаты, председатель Российского профессорского собрания, д.ю.н., профессор, член-корреспондент РАО;
  • Джеус Александр Васильевич, директор Всероссийского детского центра «Орлёнок», кандидат психологических наук;
  • Леонтьева Ирина Вячеславовна, основатель Академии будущего KIDSDEV.

Онлайн:

    • Слащева Юлиана Юрьевна, председатель правления киностудии «Союзмультфильм»;
    • Федотов Иван Владимирович, проректор РАНХиГС;
    • Гильманова Эльвира Равилевна, директор по развитию «БАРС Груп»;
    • Филимонова Наталья Валентиновна, заместитель директора по профориентации и карьерному развитию обособленного подразделения Техноград АНО «Развитие человеческого капитала»;
    • Налич Пётр Андреевич, российский певец и композитор;
    • Ларьяновский Александр Владимирович, управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng;
    • Тонконогова Юлия Михайловна, владелец медиапроектов «Нет, это нормально», Chips Journal и «Наши Дети».

Модератор – Наталия Андрущенко, политический обозреватель.

Вопросы для обсуждения:

? Какие навыки необходимы современным родителям?

? Что лежит в основе гармоничных отношений в семье и как создать экологичную среду для общения родителей, детей и внешнего мира?

? Почему семейное образование в России набирает популярность?

? В каких форматах будет организована работа Родительского университета?

? Возможно ли на базе РУ создание продуктивного сообщества, когда у всех представителей целевых аудиторий – от педагогов до родителей – такие разные запросы и ценности?

? Каким будет экспертное сообщество Родительского университета? Как будут определяться специалисты и проводиться верификация?

? Как и от каких аудиторий планируется организовать сбор запросов на помощь и обратной связи?

? Кто и с какой миссией войдет в экспертный совет Родительского университета?

Источник: Издательский дом «Аргументы и Факты»

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Категория: Новости / Анонс событий

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