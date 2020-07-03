/Анонс событий/

7 июля 2020 в 11:00 Издательский дом «Аргументы и Факты» проведёт круглый стол на тему:

«Быть родителем – счастье. Какие задачи стоят перед родителями и как их решать?»

Группа компаний «Просвещение» разработала принципиально новый уникальный проект – Родительский университет (РУ).

Родители являются органичной и очень активной частью образовательного и воспитательного процессов на всех его этапах. Их знания, их включенность и мотивация – важнейшие ресурсы, развивать и поддерживать которые необходимо на всероссийском уровне.

Цель проекта – создание полноценной экосистемы для родителей, сообщества для взаимообогащения всех участников – от бизнеса и системы образования до семьи и детей.

Главная задача Родительского университета – собрать на единой онлайн-площадке и в многопрофильной офлайн-экосистеме мероприятий верифицированный контент по самым актуальные темам. С его помощью родителям будет оказываться всесторонняя поддержка в вопросах воспитания и обучения детей, детской и взрослой психологии, карьерных перспектив и личностного развития самих родителей.

Все мероприятия Родительского университета будут проходить как в онлайн-среде, так и офлайн по всей России. В работу РУ будут вовлечены представители региональных образовательных и социальных организаций, бизнес, государственный сектор и родительские сообщества.

Участники:

Офлайн:

Грибов Денис Евгеньевич, заместитель Министра просвещения Российской Федерации;

Кожевников Михаил Юрьевич, президент Группы компаний «Просвещение»;

Гуров Сергей Петрович, основатель и автор проекта ГЕРОИ;

Юн Глеб Сангирович, создатель Гонки Героев, основатель Школы Героев;

Новиков Руслан Юрьевич, генеральный директор «АиФ», доцент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова;

Гриб Владислав Валерьевич, Замсекретаря Общественной палаты, председатель Российского профессорского собрания, д.ю.н., профессор, член-корреспондент РАО;

Джеус Александр Васильевич, директор Всероссийского детского центра «Орлёнок», кандидат психологических наук;

Леонтьева Ирина Вячеславовна, основатель Академии будущего KIDSDEV.

Онлайн:

Слащева Юлиана Юрьевна, председатель правления киностудии «Союзмультфильм»; Федотов Иван Владимирович, проректор РАНХиГС; Гильманова Эльвира Равилевна, директор по развитию «БАРС Груп»; Филимонова Наталья Валентиновна, заместитель директора по профориентации и карьерному развитию обособленного подразделения Техноград АНО «Развитие человеческого капитала»; Налич Пётр Андреевич, российский певец и композитор; Ларьяновский Александр Владимирович, управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng; Тонконогова Юлия Михайловна, владелец медиапроектов «Нет, это нормально», Chips Journal и «Наши Дети».



Модератор – Наталия Андрущенко, политический обозреватель.

Вопросы для обсуждения:

? Какие навыки необходимы современным родителям?

? Что лежит в основе гармоничных отношений в семье и как создать экологичную среду для общения родителей, детей и внешнего мира?

? Почему семейное образование в России набирает популярность?

? В каких форматах будет организована работа Родительского университета?

? Возможно ли на базе РУ создание продуктивного сообщества, когда у всех представителей целевых аудиторий – от педагогов до родителей – такие разные запросы и ценности?

? Каким будет экспертное сообщество Родительского университета? Как будут определяться специалисты и проводиться верификация?

? Как и от каких аудиторий планируется организовать сбор запросов на помощь и обратной связи?

? Кто и с какой миссией войдет в экспертный совет Родительского университета?

Источник: Издательский дом «Аргументы и Факты»