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Расписание пригородных поездов изменится на Черноморском побережье 11 июля

11 июля в связи с проведением футбольного матча Российской Премьер-лиги произойдет изменение расписания пригородных поездов, курсирующих на участке Сочи – Имеретинский Курорт.

«Ласточки» в этот день не будут останавливаться на остановочных пунктах Известия и Олимпийская деревня.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам»), а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159

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Категория: Новости / Анонс событий

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