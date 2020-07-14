Второй открытый «Мозговой штурм» проведет «Формула роста» 15 июля

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15 июля 2020 года с 11:00 до 13:00 по московскому времени в рамках астраханского акселератора «Формула роста» пройдет второй «Мозговой штурм» в онлайн-формате.

В рамках мероприятия слушатели акселератора расскажут участникам о том, какие трудности испытывает их бизнес. Предприниматели из разных сфер бизнеса из числа участников дадут им рекомендации по решению насущных вопросов, исходя из собственного опыта.

Героями первого «Мозгового штурма» стали Ирина Коробкова (детская бизнес-школа Rainbow School) и Анна Осинняя (школа скорочтения IQ007). «Мне «Мозговой штурм» дал возможность рассказать о своем проекте бизнес-сообществу, получила несколько ответов на свои запросы, которые успешно реализовала», – прокомментировала Ирина Коробкова на странице «Формулы роста» в Instagram.

Как отмечают участники мероприятия, уникальность «Мозгового штурма» в том, что во время разбора чужого бизнес-кейса можно узнать много нового для себя, а потом применить любую из предложенных идей в своем бизнесе.

Участие в «Мозговом штурме» бесплатное. Необходима регистрация по ссылке: http://formularostann.ru/ast/shturm.

Участниками акселератора «Формула роста» стали 25 социальных предпринимателей Астраханской области, которые занимаются оказанием социально-психологических и медицинских услуг, образованием, спортом и досугом для детей и взрослых, туризмом и производством сувенирной продукции. Очные мероприятия программы пройдут после снятия ограничивающих мер в Астраханской области.

В настоящее время главная цель акселератора «Формула роста» – содействие финансовой устойчивости социального бизнеса каждого участника программы в условиях пандемии и поиск новых возможностей для развития и масштабирования социального эффекта от их деятельности.

Впервые «Формула роста» прошла в 2018 году в Калининградской области. Тогда 16 выпускникам программы за 1 год удалось создать 68 новых рабочих мест, увеличить свой среднегодовой оборот на 31%, а социальный эффект от своей деятельности – более чем на 40%. Второй акселератор был запущен в Нижегородской области и в настоящий момент близится к завершению.

Участники «Формулы роста» имеют возможность прорабатывать свои проекты в рамках интерактивных семинаров, консультироваться с профильными экспертами, общаться с персональными наставниками, обмениваться опытом на специальных нетворкинг-площадках, заводить полезные бизнес-знакомства. Программа предполагает регулярные мониторинги результатов и финальные презентации участников перед потенциальными партнерами и инвесторами.

Руководителем программы в Астраханской области является региональный представитель Фонда «Наше будущее» Анастасия Стефанова.

Источник: Фонд «Наше будущее»