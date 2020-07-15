У детского оздоровительного пансионата в Анапе проблемы с деньгами!

/Анонс событий/

В Анапе есть детский оздоровительный пансионат, на данный период должно было приехать 700 детей,вместо этого приехало всего 200...

из-за этого у пансионата проблемы с финансами, не может оплатить зарплату сотрудникам, поэтому сейчас сутки номер стоит всего 900р с 3хразовым питанием!Сотрудники просят помочь и распространить информацию

ДОЛ "Зори Анапы" принимает на отдых взрослых и детей. Стоимость услуги: 3-х разовое питание + проживание взрослые 900 р., дети до 3-х лет бесплатно, с 3-7 лет 450 р., с 7-15 лет 650 р. До моря 200 м, до города 15 мин. пешком. По всем вопросам тел. 89184648570 Лилия Борисовна. Акция до 01.08.2020 г.

Сайт:

zori-anapa.3dn.ru