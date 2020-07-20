Новая платная парковка на участке улицы Губернского от улицы Свободы до площади Героев

/Анонс событий/

Согласно постановлению №3260 от 17.07.2020, свободно проехать по этой дороге смогут лишь жильцы домов №1, 1а, 2, 6, 8 и 10 по улице Губернского, №3 и 5 по улице Рубина, №6 по улице Свободы и №34, 34а, 36, 38 по улице Советов.

А также, свободно проезжать по улице Губернского сможет спецтранспорт и автомобили, оборудованные табличками «инвалид». Для остальных автолюбителей проезд и парковка на этой дороге станет платной.

Шлагбаум и соответствующие дорожные знаки появятся уже скоро.