/Анонс событий/
День 26 июля 2020 года будет на крейсере выходным днём.
Отменяется день открытых дверей на "Кутузове"
В связи с запретом проведения массовых мероприятий на территории Краснодарского края, 26 июля 2020 года в Новороссийске на крейсере «Михаил Кутузов» традиционный День открытых дверей проводиться не будет.
День 26 июля 2020 года будет на крейсере выходным днём.
В дальнейшем, с понедельника 27 июля 2020 года, крейсер будет работать для посетителей в обычном режиме, а именно:
- ежедневно, без выходных дней
- с 10.00 до 19.00 (касса работает до 18.00)
- посещение крейсера группами в составе до 20 человек.
Категория: Новости / Анонс событий