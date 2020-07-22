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Отменяется день открытых дверей на "Кутузове"

В связи с запретом проведения массовых мероприятий на территории Краснодарского края, 26 июля 2020 года в Новороссийске на крейсере «Михаил Кутузов» традиционный День открытых дверей проводиться не будет.

День 26 июля 2020 года будет на крейсере выходным днём.
В дальнейшем, с понедельника 27 июля 2020 года, крейсер будет работать для посетителей в обычном режиме, а именно:
- ежедневно, без выходных дней
- с 10.00 до 19.00 (касса работает до 18.00)
- посещение крейсера группами в составе до 20 человек.

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Категория: Новости / Анонс событий

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