Отменяется день открытых дверей на "Кутузове"

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В связи с запретом проведения массовых мероприятий на территории Краснодарского края, 26 июля 2020 года в Новороссийске на крейсере «Михаил Кутузов» традиционный День открытых дверей проводиться не будет.

День 26 июля 2020 года будет на крейсере выходным днём.

В дальнейшем, с понедельника 27 июля 2020 года, крейсер будет работать для посетителей в обычном режиме, а именно:

- ежедневно, без выходных дней

- с 10.00 до 19.00 (касса работает до 18.00)

- посещение крейсера группами в составе до 20 человек.