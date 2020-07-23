Жителям и гостям Кубани на заметку: как получить почтовые отправления в отпуске

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Жители и гости Краснодарского края, которые планируют провести отпуск вдали от дома и своего почтового отделения, могут получить корреспонденцию, мелкие пакеты или посылки, воспользовавшись услугами Почты России.

Почта России напоминает о сроках хранения в отделениях поступивших писем и посылок. Срок хранения почтовых переводов, письменной корреспонденции, международных мелких пакетов составляет 30 дней, посылок – 15 дней. Письма и уведомления с отметкой «судебное» хранятся в почтовом отделении 7 дней.

Если в период отпуска нет возможности получить отправление, можно написать заявление на платное продление хранения до 2 месяцев, оформить доверенность на получение посылки, корреспонденции, мелкого пакета третьим лицом или оформить переадресацию почтового отправления: изменить адрес доставки и другие данные получателя.

Чтобы всегда быть в курсе поступления письма или посылки в почтовое отделение, рекомендуем клиентам, отправляющимся в отпуск, пользоваться мобильным приложением Почты России. Для получения юридически значимой корреспонденции независимо от места нахождения можно бесплатно подключить сервис электронных заказных писем.

Электронные заказные письма имеют такую же значимость, что и обычные бумажные письма. Для того, чтобы получать электронные заказные письма от судов, ГИБДД и других государственных ведомств, нужно отметить свое согласие на сайте Госуслуг или на сайте Почты России zakaznoe.pochta.ru. После этого письма начнут приходить в электронном формате, идти за ними в почтовое отделение не придется. В любой момент их можно будет прочитать в мобильном приложении Почты России.

Источник: АО «Почта России»