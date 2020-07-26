/Анонс событий/

Российская муниципальная академия от имени Оргкомитета приглашает Вас принять участие в Первой стратегической онлайн-сессии для муниципальных образований, производственных предприятий и туристских организаций по теме «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТУРИЗМА: ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ», которая состоится 28 июля 2020 года.

Соорганизаторами сессии выступают: Российское агентство развития информационного общества, Российская муниципальная академия, Рабочая группа по корпоративным инновациям и когнитивным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей, Научный совет Российской академии наук по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, Национальная ассоциация организаторов мероприятий, Национальная технологическая палата, Ассоциация экспорта

технологического суверенитета, Российская академия естественных наук, Российский союз туриндустрии, проект «НАЗАВОД.РФ».

В ходе стратегической сессии спикеры поделятся опытом в вопросах цифровизации туризма и применения новых технологических решений в развитии территорий и дестинаций, предложат конкретные инструменты для решения задач. Будут озвучены истории успеха в проектах и инициативах различных регионов страны, в том числе на примере Санкт-Петербурга и Пермского края.

Принять участие: https://назавод.рф/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/

Начало сессии - в 12.00 по московскому времени, окончание - в 14.00.

При возникновении вопросов обращайтесь в Секретариат Международной ассоциации «Породненные города»: Тел.: +7 (499) 995-20-14, e-mail: info@goroda-pobratimy.ru

Источник: Общенациональный союз некоммерческих организаций