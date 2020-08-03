РАССКАЖИ ИНТЕРЕСНО: СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ БЛОГЕРОВ И АВТОРСКИХ СМИ

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Почему по данным переписей замужних женщин оказывается больше, чем женатых мужчин?

Что такое домохозяйство? Когда появились переписи и зачем они нужны? Об этих и других увлекательных темах расскажут участники конкурса Всероссийской переписи населения для блогеров и авторских медиа. Конкурс продлится с 1 августа по 15 декабря 2020 года. Победители получат денежные призы.

В рамках мероприятия «Просто о сложном. Интеллектуальный контент в новых медиа» заместитель руководителя Росстата Павел Смелов объявил о старте конкурса на создание проектов, популяризирующих Всероссийскую перепись населения и статистику в медиа и социальных сетях.

В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, ведущие тематическую страницу или выпускающие подкаст на любой из онлайн-площадок в YouTube, «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», LiveJournal, Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok, а также на собственном сайте и не имеющие лицензию СМИ. Тематика конкурса широка: история переписи населения в России и мире, значение переписи для социального и экономического развития, значение переписи для отдельного региона, города, района, села, новый цифровой формат предстоящей переписи, итоги переписи, их использование, а также авторские темы.

Участники конкурса должны представить план проекта в медиа/социальных сетях с подкастами, инфографиками, полнотекстовыми материалами, репортажами, видеороликами, анимированной графикой, интервью, документальными фильмами, специальными проектами на странице в соцсетях или онлайн-медиа на русском языке, популяризирующие Всероссийскую перепись населения и статистику.

Прием заявок для участия в конкурсе пройдет с 12:00 по московскому времени (далее – везде время московское) 1 августа по 12:00 1 сентября. Заявки направляются на электронную почту blogs@strana2020.ru. Участники имеют право прикреплять отдельные материалы на облачные хранилища и предоставлять ссылки для доступа к ним.

На втором этапе конкурса 2-15 сентября экспертное жюри рассмотрит проекты. Победители творческого состязания будут объявлены в 12:00 16 сентября 2020 года на сайте strana2020.ru и на страницах переписи в социальных сетях. Подготовка и оформление документации и вручение премий для реализации отобранных проектов пройдет в период с 17 сентября по 5 октября. С 6 октября по 3 декабря – период реализации проектов победителей. Наконец, в декабре нынешнего года состоится оценка реализованных проектов и вручение призов.

Конкурсные работы будут разбиты на 6 групп в зависимости от стоимости реализации проекта и площадки участника. Авторы лучших реализованных работ в каждой из групп получат призы: за первое место – 30 000 рублей, второе – 20 000 рублей, третье – 10 000 рублей.

Информация об условиях и правилах проведения конкурса Всероссийской переписи населения для блогеров и авторских медиа размещается на сайте ВПН-2020 и официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту blogs@strana2020.ru.

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения