Специальное учение пройдет на 25 полигонах Южного военного округа

/Анонс событий/

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения Южного военного округа будет проведено одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Кроме того, в учении задействуют 16 военных аэродромов ЮВО.

Специалисты МТО во взаимодействии с воинскими частями, организациями хранения военного имущества и вооружения, учреждениями Росрезерва отработают специальные задачи в едином замысле четырех двусторонних тактических учений с соединениями ЮВО.

Всего на специальное учение МТО будет привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

На учении отработают управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm